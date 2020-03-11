Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacı Seyit, Mustafa Kemal Paşa, Fevziçakmak, Çamlıca, Gazipaşa, Gültepe, Akcami ve Yeşiltepe mahallelerinde belirlenen 9 ayrı adrese Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 8 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:55 Kaynak: AA
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