Uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, A.K, K.D, Y.K. ve M.D. yakalandı.


Aramalarda paketçik halinde uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından A.K. ve K.D. serbest bırakıldı, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Y.K. ve M.D. tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:16 Kaynak: AA
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