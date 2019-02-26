Uyuşturucu Operasyonunda Araç Kumandası Görünümlü Hassas Terazi Ele Geçirildi
1 saat önce
ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucuyla, araç kumandası görünümlü 2 hassas terazi ele geçirildi.
ISPARTA'nın Yalvaç
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucuyla, araç kumandası görünümlü 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri Yalvaç'ta sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda K.K. ve S.G.E. yakalanırken, şüphelilerin belirlenen adreslerdeki evlerinde yapılan aramada 19.8 gram metamfetamin maddesi, araç kumandası görünümlü 2 hassas terazi, çok sayıda aparat yapmada kullanılan malzemeler ve kilitli poşetler ele geçirildi. Şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
- Isparta
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:01 Kaynak: DHA
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