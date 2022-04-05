UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BABA VE OĞLU İLE 3 KİŞİYE GÖZALTI - Son Dakika
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UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BABA VE OĞLU İLE 3 KİŞİYE GÖZALTI

05.04.2022 19:20

KAYSERİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlunun da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlunun da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda baba Y.S. ile oğlu N.C.S.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı eve polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda baba ve oğlu ile 1'i kadın 3 kişi yakalandı. Evde yapılan aramada 44 gram metamfetimin, 44,60 gram bonzai ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Baba Y.S. ile oğlu N.C.S. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan, diğer 3 şüpheli ise, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BABA VE OĞLU İLE 3 KİŞİYE GÖZALTI
UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BABA VE OĞLU İLE 3 KİŞİYE GÖZALTI
UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BABA VE OĞLU İLE 3 KİŞİYE GÖZALTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BABA VE OĞLU İLE 3 KİŞİYE GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BABA VE OĞLU İLE 3 KİŞİYE GÖZALTI - Son Dakika
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