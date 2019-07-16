Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Karabük'ün Yenice ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mısır tarlasına ekimini yaptıkları esrarı hasat ettikten sonra gözaltına alınan M.K tutuklandı, eşi ise serbest bırakıldı.
Karabük Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:04 Kaynak: İHA
'ün Yenice
ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mısır tarlasına ekimini yaptıkları esrarı hasat ettikten sonra gözaltına alınan M.K tutuklandı, eşi ise serbest bırakıldı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yenice ilçesine bağlı Yamaç köyünde yaptıkları operasyon kapsamında samanlıkta çuvallar içinde gizlenmiş 11 kilo esrar maddesi ele geçirirken, M.K. ve eşi S.K.'yı gözaltına almıştı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, Yenice adliyesine sevk edilen çiftten M.K çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı cezaevine gönderilirken, eşi S.K. ise Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK
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