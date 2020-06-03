Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - GÜMÜŞHANE - Son Dakika

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda bir miktar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, tarihi eser olabileceği değerlendirilen kitap ele geçirildi.

Gümüşhane Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 aydır takip ettikleri M.M, Y.S, M.Ö. ve S.S'nin İstanbul 'dan uyuşturucu madde temin ettiğini belirledi.

Gümüşhane 'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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