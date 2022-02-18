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Uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

18.02.2022 14:26
Uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, narkotik ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak yaptığı çalışma sonucu yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, narkotik ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak yaptığı çalışma sonucu yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesi kapsamındaki çalışmaları esnasında bir şahsı, suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 2,94 gram bonzai adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin verdiği ifade doğrultusunda bir evde arama yapan narkotik ekipleri, 2 parça halinde 8,73 gram bonzai maddesi ile 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ve silaha ait fişek ele geçirdi. Kapsamı genişletilen çalışmanın devamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüphelilerden H.G.'ye uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem uygulanırken, diğer şüpheli H.B. de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkarıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Narkotik, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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