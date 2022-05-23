Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda hap ve madde ele geçirildi - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda hap ve madde ele geçirildi

23.05.2022 14:00
Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda hap ve madde ele geçirildi

Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon çerçevesinde 1 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu hap ve madde de ele geçirildi.

Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon çerçevesinde 1 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu hap ve madde de ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tepebaşı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Sokak satıcılarının yakalanması çerçevesinde yapılan çalışmalarda O.A. adlı şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 143 adet ecstacy uyuşturucu hap, 8,23 gram metamfetamin, 3,04 gram bonzai, 0,74 gram gelen esrar, 5 sentetik ecza hap, 4 tabanca, 4 mermi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda hap ve madde ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda hap ve madde ele geçirildi - Son Dakika
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