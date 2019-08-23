Uyuşturucu operasyonunda el bombası ele geçirildi
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GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 2 el bombası, 2 tabanca, 1 av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:21 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 2 el bombası, 2 tabanca, 1 av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada, 48 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 8 gram bonzai, 1 hassas terazi, 2 el bombası, 1 av tüfeği, 2 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 380 TL para ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler 5 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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