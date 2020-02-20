Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

6 saat önce

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 kilogram kokain ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 kilogram kokain ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, yurt dışından yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri Büyükçekmece bölgesinde depolayan "Vedat" kod adlı şahsın, kentteki torbacılara dağıtım yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, şüpheli V.A'nın Büyükçekmece'deki bir siteye girip çıktığını belirledi. Gece saatlerinde bu adrese baskın düzenleyen ekipler, V.A'yı gözaltına aldı.

Narkotik dedektör köpeği "Bingo"nun da katıldığı aramada, satışa hazır halde 3 kilogram kokain, uyuşturucu maddeyi kalıp haline getirmede kullanılan motorlu kompresör, çok sayıda kalıp ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kadınlardan birinde HIV virüsü çıktı
Son dakika: Türkiye destekli ılımlı askeri muhalifler, İdlib'in güneyine operasyon başlattı Köy okulunun maskotu olan köpek Fındık rahatsızlandı Yunan askerleri yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan Mısırlı göçmeni demir çubukla dövdü

Son Dakika Haberleri
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez
15:47 Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi
14:36 Sanatçı Edis'i sevindiren karar
14:28 CHP'li Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hekimoğlu dizisindeki yatak sahnesine TBMM'de tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 16:33:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]