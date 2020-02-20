Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

6 saat önce

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 893 uyuşturucu hap ile bir miktar kokain ve esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 893 uyuşturucu hap ile bir miktar kokain ve esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte meydana gelebilecek uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.D, ikamet ettiği adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, bin 893 adet uyuşturucu hap, 3 gram kokain, 5 gram esrar ve uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:37 Kaynak: AA
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