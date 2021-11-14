Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Takip edilmemek için farklı güzergahları kullandığı değerlendirilen ve Silivri istikametinden Şişli'ye dönüş yapan İ.G'nin, elindeki poşetle bir sokağa girip yürümeye başlaması üzerine gözaltına alındı.

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