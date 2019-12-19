Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheli adliyeye sevk edildi

6 saat önce

İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 110 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 110 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Aralık'ta 11 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 110 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul ve Bakırköy adliyelerine sevk edildi.

Operasyon hakkında

Polis ekiplerince, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Esenyurt, Güngören, Beyoğlu, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Pendik ve Sultanbeyli'de 115 adrese düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 131 kişiden 110'u yakalanmış, adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 646 gram esrar, 45 gram kokain, 5 bin 795 gram bonzai ve 4 bin 600 ecstasy hap ele geçirilmişti.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:34 Kaynak: AA
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