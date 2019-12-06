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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 3'ü tutuklandı
6 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:04 Kaynak: AA
Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, önceki gün 17 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 11'i, emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Y.C.D, E.C. ve R.T. tutuklandı, V.K. ve D.G. adli kontrol şartıyla salıverildi.
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