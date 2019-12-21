Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı. 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlenmişti.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı

Aralık, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beyoğlu'nun tarihine tanıklık eden 'Lale Plak' kapanıyor
Üretimi durduran Temsa'dan bir kötü haber daha! 23 Aralık'ta üretim başlamayacak Sosyal medyada gündem oldu! Yerli otomobilin görüntüsü böyle mi olacak? Hakkari'de EYP patlaması sonucu yaralanan uzman onbaşı, şehit oldu

Son Dakika Haberleri
19:30 Zeytinburnu'nda, 'yasak aşk' cinayeti - Son Dakika
19:30 Ümraniye'de silahlı sürücü kendisini durdurmak isteyen polise ateş açtı - Son Dakika
19:30 Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş'la ilgili iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi - Son Dakika
19:29 MSB: EYP patlamasında yaralanan asker şehit oldu - Son Dakika
19:25 Söke CHP'de Ali Kemal Özcan güven tazeledi - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 19:31:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]