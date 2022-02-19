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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi

19.02.2022 14:09
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi

Hatay'da jandarma ekiplerinin 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 kişiden 18'i adliyeye sevk edildi.

Hatay'da jandarma ekiplerinin 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 kişiden 18'i adliyeye sevk edildi.

Hassa ilçesinde 6 şüpheli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işledikleri yönünde bilgi alan ekipler, tahkikatı genişleterek 3 ilde eş zamanlı baskınlar sonucu 27 kişilik suç örgütünü çökertti. 5 narkotik madde arama köpeği ve 1 bomba arama köpeğinin katılımıyla 2'si Gaziantep, 1'i Rize ili ve 1'i Antalya'da olan, içerisinde kamu görevlisinin de bulunduğu 27 şüpheliye ait 32 adreste eş zamanlı olarak yapılan baskında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapmak suçundan 27 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 18'i jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - HATAY

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi

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Uyuşturucu, Jandarma, Hassa, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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