Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

6 saat önce

Küçükçekmece'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Küçükçekmece'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Ocak'ta Yeşilova Mahallesi Kahramanlar Caddesi'nde şüpheli bir kişiyi takibe aldı.

Polis, yanına gelen bir araca binen şüpheliyi takibi araçla sürdürdü. Ekipleri fark edip kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçtaki Uğur K. (31) ve İsmail K. (24) gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında 8,50 gram taş kokain ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 690 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uğur K. tutuklanırken, İsmail K. serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyaca ünlü teslimat firması Glovo, Türkiye'den çekilme kararı aldı
Küçükçekmece'de polisin kovaladığı aracın kaza yapması kamerada Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 21:02:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]