Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan 2 Kişi Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan 2 Kişi Tutuklandı

40 dakika önce

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 9 kilogram 660 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 10 şüpheli şahıstan 2'si tutuklandı.

Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 9 kilogram 660 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 10 şüpheli şahıstan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahısların üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 9 kilogram 660 gram esrar maddesi, 3,05 gram bonzai maddesi, 28,75 gram metamfetamin maddesi, 1 adet silah ve 10 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:18 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Osmanlı Dönemine Ait Kehanet Gökküresini 1 Milyon Dolara Satmaya Çalışılırken Yakalandılar Yasa Dışı Bahis Çetesinin Günlük Cirosu 400 Bin Lira

Evli Adamın Genç Kıza, "Senden Hoşlanıyorum, Sana Kanım Kaynıyor" Sözleri Taciz Sayıldı Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 17:58:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan 2 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]