Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

04.03.2021 08:16

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli 5 ilde torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılığı yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonun İstanbul ayağında ise daha önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri yaptıkları aramada bir daire de yaklaşık bir kilo kokain ile silah, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirmişti. Operasyon sırasında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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