Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişi adliyede - Son Dakika

Samsun merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması için dün Samsun merkezli olmak üzere İstanbul, Ordu ve Çorum illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheli şahıslarla ilgili yapılan çalışmalarda ve operasyon esnasında gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda paketler halinde, 1 kilo 240 gram bonzai, 16,53 gram esrar maddesi, 11,55 gram skunk maddesi, 16 adet ekstasy hap, 22 adet sentetik ecza hap, 1,42 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 84 adet muhtelif çaplarda mermi, 52 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili Samsun, Ordu, İstanbul ve Çorum illerinde toplam 23 kişi gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 23 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN