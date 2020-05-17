Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Eyüpsultan'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Eyüpsultan'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Eyu¨psultan I·lc¸e Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekipleri, 14 Mayıs'ta Esentepe Mahallesi Gaziosmanpas¸a Caddesi u¨zerinde "Ates¸" lakaplı bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis, takibe aldığı şüpheli ile görüşen iki kişiyi durdurdu. Ekipler, Hakan K. (58) ve Sinan B'nin (29) yaptığı üst aramasında 12,3 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheliler uyuşturucu maddeleri 200 lira karşılığında "Ateş" lakaplı Ömer İ'den (28) satın aldıklarını anlattı. Polis, şüpheli Ömer İ'yi gözaltına aldı. Şüphelinin Esentepe Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 233,3 gram uyus¸turucu madde, hassas terazi ve uyus¸turucu madde ticaretinden elde edildigˆi degˆerlendirilen 1165 lira ele geçirildi. Şüphelilerden Hakan K. ve Sinan B. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen O¨mer I·. tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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