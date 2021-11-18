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UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 32 KİŞİDEN 24'Ü TUTUKLANDI - Son Dakika

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 32 KİŞİDEN 24'Ü TUTUKLANDI

18.11.2021 06:11

İSTANBUL'un Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerinde önceki gün uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

İSTANBUL'un Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerinde önceki gün uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 24'ü tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir ve Çekmeköy'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 32 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 32 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen 32 kişiden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 24 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 32 KİŞİDEN 24'Ü TUTUKLANDI
UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 32 KİŞİDEN 24'Ü TUTUKLANDI
UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 32 KİŞİDEN 24'Ü TUTUKLANDI
UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 32 KİŞİDEN 24'Ü TUTUKLANDI
UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 32 KİŞİDEN 24'Ü TUTUKLANDI
UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 32 KİŞİDEN 24'Ü TUTUKLANDI
UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 32 KİŞİDEN 24'Ü TUTUKLANDI
UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 32 KİŞİDEN 24'Ü TUTUKLANDI

Uyuşturucu, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 32 KİŞİDEN 24'Ü TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 32 KİŞİDEN 24'Ü TUTUKLANDI - Son Dakika
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