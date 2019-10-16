Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 kişi adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 kişi adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 kişi adliyeye sevk edildiBURSA - Bursa narkotik polisi ile Gemlik polisinin 3 aylık çalışması neticesinde şafak vaktinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 kişi adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa narkotik polisi ile Gemlik polisinin 3 aylık çalışması neticesinde şafak vaktinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 ayı kapsayan ortak çalışmaları neticesinde şafak vaktinde, bin polisin katılımıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, koçbaşıyla kırılan evlerde hem narkotik köpekleri hem de narkotik polisi detaylı aramalar yaptı.

Yapılana aramalarda 50 gram metamfetamin, 13 ecstasy tablet, satışa hazır halde paketlenmiş bonzai ve esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve 185 adet fişek ele geçirildi. Bir evde şüpheli şahsın gitarın içine koyarak saklamaya çalıştığı uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı.

Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 kişi adliyeye sevk edildi

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:30 Kaynak: İHA
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