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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şahıs tutuklandı

6 saat önce

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şahıs tutuklandıHATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen 7 şahıs, jandarma ekiplerince 'Şafak 7 Operasyonu' ile gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şahıs tutuklandı

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen 7 şahıs, jandarma ekiplerince 'Şafak 7 Operasyonu' ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzin ilçesinde jandarma ekipleri 'Şafak 7 Operasyonu' ile Mahmutlu Mahallesi TOKİ evlerine baskın düzenledi. Jandarma ekiplerince daha önce takipte olan F.S., O.S., H.S., M.C., A.Ö., M.S. ve S.C. yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada satışa hazır küçük paketler halinde uyuşturucu ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şahıs tutuklandı

Jandarma, Erzin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:19 Kaynak: İHA
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