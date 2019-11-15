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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şahıs tutuklandı
6 saat önce
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şahıs tutuklandıHATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen 7 şahıs, jandarma ekiplerince 'Şafak 7 Operasyonu' ile gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:19 Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şahıs tutuklandı
HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen 7 şahıs, jandarma ekiplerince 'Şafak 7 Operasyonu' ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erzin ilçesinde jandarma ekipleri 'Şafak 7 Operasyonu' ile Mahmutlu Mahallesi TOKİ evlerine baskın düzenledi. Jandarma ekiplerince daha önce takipte olan F.S., O.S., H.S., M.C., A.Ö., M.S. ve S.C. yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada satışa hazır küçük paketler halinde uyuşturucu ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı.
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