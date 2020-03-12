Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Yerel Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kentteki 9 adrese, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet unsurlarının da katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kentteki 9 adrese, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet unsurlarının da katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 'sokak satıcılarına' yönelik operasyon yapılmıştı. Bu kapsamda; Hacı Seyit, Mustafa Kemal Paşa, Fevziçakmak, Çamlıca, Gazipaşa, Gültepe, Akcami ve Yeşiltepe mahallelerinde bulunan toplam 9 adrese Özel Harekat ve Çevik Kuvvet unsurlarının da katılımı ile eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması maksadıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon dahil soruşturma kapsamında, 24,02 gram gelen bonzai, 6 adet ecstacy uyuşturucu hap, 0,51 gram gelen metamfetamin ele geçirildi.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin akabinde Narkotik ekipleri nezaretinde adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:41 Kaynak: İHA
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