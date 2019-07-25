Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan çift tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan çift tutuklandı

34 dakika önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan karı koca tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan çift tutuklandı, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan karı koca tutuklandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu O.A'nın (58) Boyacılı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Evde ve bahçede yapılan aramada, 62 gram kubar esrar, 84 gram kenevir tohumu ve 33 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.A. ve eşi M. A. (52) işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:50 Kaynak: AA
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