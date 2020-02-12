Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde sattığı iddia edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda O.K, S.E. ve D.K'nin yapılan üst aramalarında 35 adet farklı renkte ekstazi hap ve uyuşturucu madde satışından elde ettiği değerlendirilen 6 bin 575 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan S.E ile D.K. serbest bırakıldı, O.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:39 Kaynak: AA
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