Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı, "Ben Satıcı Değilim, Ev Sahibiyim" Dedi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı, "Ben satıcı değilim, ev sahibiyim" dedi Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltıBURSA - Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı, "Ben satıcı değilim, ev sahibiyim" dedi

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı



BURSA - Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde uyuşturucu satın almak veya bulundurmak suçundan 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaptıkları operasyonda H.K., A.Ç., R.O., G.I. ve B.A.'yı yakaladı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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