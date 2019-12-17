Uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da 150 bin ecstacy hap ve 13 kilo 265 gram kokainin ele geçirildiği operasyonda, 2 kişi tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, yurt dışından getirdiği yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Binbirdirek Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, Hüseyin K. ve Çınar E'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 150 bin ecstacy hap, 13 kilo 265 gram kokain, 1 tabanca, 1 tüfek, 4 yedek şarjör, 377 mermi, 3 hassas terazi ve 1 çelik kasa ele geçirildi.

Emniyeteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.