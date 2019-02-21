Uyuşturucu Operasyonunda, Polisi Şaşırtan Hassas Terazi

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Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü

Ayvacık'taki Deprem Anının En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı! Büyük Panik Kamerada

Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu