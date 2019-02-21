Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonunda, Polisi Şaşırtan Hassas Terazi

Uyuşturucu Operasyonunda, Polisi Şaşırtan Hassas Terazi

33 dakika önce

Bursa'da Osmangazi ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu Operasyonunda, Polisi Şaşırtan Hassas Terazi, System.String[]
Bursa'da Osmangazi  ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah  ve uyuşturucu ele geçirildi. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, yapılan aramalarda otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi polis ekiplerini şaşırttı. 

Bursa Osmangazi ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, Çekirge Mahallesi'nde bir evde, uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Ekipler, yaptıkları istihbarat ve fiziki takip çalışmaların ardından, akşam saatlerine adrese operasyon düzenledi. Evde bulunan, F.A., Ö.A., A.B., Ö.M., B.D., ile A.Y., gözaltına alındı. Evde yapılan detaylı aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet antika tabanca ile çok sayıda dolu fişek, 5 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 2 adet hassas terazi, polis jopu, polis çakar lambası ile uyuşturucu içmek için kullanılan düzenekler ele geçirildi. 

OTOMOBİL ANAHTARI DEDİ, HASSAS TERAZİ ÇIKTI

Polis ekipleri yaptıkları arama sırasında, yatak odasındaki dolaba gizlenmiş bir otomobil anahtarı buldu. Şüpheli, polis ekiplerine otomobilinin yedek anahtarı olduğunu söyledi ancak polis ekipleri, Anahtarın bir hassas terazi olduğunu, otomobil anahtarı süsü verildiğini belirledi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Osmangazi ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:12 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü Leyla'nın Burun Ameliyatını Gerçekleştiren Doktor, Diş Tellerine Dikkat Çekti

Ayvacık'taki Deprem Anının En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı! Büyük Panik Kamerada Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 10:45:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonunda, Polisi Şaşırtan Hassas Terazi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]