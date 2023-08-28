Uyuşturucu operasyonunda şehit edilen polisin intikamı alındı! Operasyon anbean kamerada

Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'da uyuşturucu operasyonu için gittikleri evde çıkan silahlı çatışmada şehit düşen polis memuru Hakan Telli'nin intikamı alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 39 kişinin gözaltına alındığı zehir tacirlerine yönelik operasyona ait görüntüleri paylaştı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ ÖLMÜŞTÜ

İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu sırasında polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açılmasıyla 2 polisin yaralandığı, 1 saldırganın öldüğü ve 1'i yaralı 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan Telli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Acı olayın ardından Telli'nin intikamı için zehir tacirlerine yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Haberi veren İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyon görüntülerini paylaşarak, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerimizin koordinesinde; kahraman polisimiz Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen 97 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı." ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımları;