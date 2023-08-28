Uyuşturucu operasyonunda şehit edilen polisin intikamı alındı! Operasyon anbean kamerada - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda şehit edilen polisin intikamı alındı! Operasyon anbean kamerada

Son Güncelleme: 28.08.2023 14:57

İstanbul Kağıthane'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şehit olan polisimiz Hakan Telli'nin intikamı alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon görüntülerini paylaşarak, ''39 kişi gözaltında'' dedi.

Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'da uyuşturucu operasyonu için gittikleri evde çıkan silahlı çatışmada şehit düşen polis memuru Hakan Telli'nin intikamı alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 39 kişinin gözaltına alındığı zehir tacirlerine yönelik operasyona ait görüntüleri paylaştı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ ÖLMÜŞTÜ

İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu sırasında polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açılmasıyla 2 polisin yaralandığı, 1 saldırganın öldüğü ve 1'i yaralı 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan Telli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Acı olayın ardından Telli'nin intikamı için zehir tacirlerine yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Haberi veren İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyon görüntülerini paylaşarak, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerimizin koordinesinde; kahraman polisimiz Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen 97 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı." ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımları;

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Hukuk

Ali Yerlikaya, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Uyuşturucu operasyonunda şehit edilen polisin intikamı alındı! Operasyon anbean kamerada - Son Dakika


Son Dakika
15:17 Memur ve emekliye enflasyon farkıyla en az yüzde 44 zam bekleniyor! En düşük maaş 31 bin lirayı aşacak
14:58 Eski eşiyle barıştığı konuşulan Hadise'den manidar sözler: Boş kalplerle vaktini harcama
14:57 Uyuşturucu operasyonunda şehit edilen polisin intikamı alındı! Operasyon anbean kamerada
14:34 Kılıçdaroğlu uyuşturucuyla ilgili onlarca cümle kurdu, paylaşımın altına ''İstifa et'' yorumu yağdı
14:13 Kadın futbolcuyu dudağından öptüğü için ceza alan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'in annesi açlık grevine başladı
14:12 Ebrar Karakurt, ''Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz'' yorumuna kayıtsız kalmadı: Boş yapma Abdülhamid
14:03 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, olsa İstanbul depreminden korktuğu için Berlin'e taşınıyor
14:02 Macron resti çekti! Fransa büyükelçisi Nijer'de kalacak
13:57 Kiev'de savaşta ölen askerlerin mezarı başında kalça dansı yapan iki kız kardeş gözaltına alındı
13:46 Galatasaray, Ramos için gün sayıyor! Oturacağı villa bile hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2023 15:28:43. #1.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda şehit edilen polisin intikamı alındı! Operasyon anbean kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement