Uyuşturucu operasyonunda toplam 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda toplam 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı

10.10.2022 15:59
Uyuşturucu operasyonunda toplam 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan operasyonda 8 Fişek 5,34 gram Eroin, 3,60 gram Metamfetamin maddesi, 8 adet Sentetik Ecza ve 6,33 gram Esrar maddesi ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan operasyonda 8 Fişek 5,34 gram Eroin, 3,60 gram Metamfetamin maddesi, 8 adet Sentetik Ecza ve 6,33 gram Esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği tarafından zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 8 Fişek 5,34 gram Eroin, 3,60 gram Metamfetamin maddesi, 8 adet Sentetik Ecza ve 6,33 gram Esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili toplam 6 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda toplam 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda toplam 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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