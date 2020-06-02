Uyuşturucu operasyonunda, tüfek ve mühimmat da ele geçirildi - Son Dakika

ANKARA'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda tüfek, tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik dün akşam operasyon düzenledi. Operasyonda S.A., H.A. ve N.E. isimli şüpheliler yakalanarak, gözaltına alındı.Operasyon düzenlenen adreste yapılan aramada ise, 1 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 2 adet AK-47 şarjör, 35 adet AK-47 fişeği, 1 adet otomatik tabanca ve şarjör ile 9 milimetre çapında 8 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 17 adet kartuş, 9 milimetre çapında 29 adet dolu fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 107 adet taş kokain, 3 paket toz kokain ve 4 adet ecstacy ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.