Uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu kişinin kullandığı otomobilde 3 kilo 610 gram esrar ve 918 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Eskihisar-Topçular Feribot İskelesi ve çevresinde uyuşturucu madde sevk edenlere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla bölgede arama faaliyetinde bulundu.

Zanlı ve aracında yapılan aramada, 3 kilo 610 gram esrar ve 918 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu M.M. (25), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" suçundan tutuklandı.