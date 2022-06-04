Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi 'nde sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 269 adet sentetik ecza hap ve 0,91 gram esrar ele geçirilirken E. A. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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