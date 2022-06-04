Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

04.06.2022 15:16
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 269 adet sentetik ecza hap ve 0,91 gram esrar ele geçirilirken E. A. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem başlatıldı.

Şüpheli E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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Haklarında hapis cezası bunun 4 firari şüpheli yakalandı Haklarında hapis cezası bunun 4 firari şüpheli yakalandı 14 yıl 9 ay hapis cezası olan firari yakalandı 14 yıl 9 ay hapis cezası olan firari yakalandı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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