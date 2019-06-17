Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyede (2)
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyede (2)

1 saat önce

8'İ TUTUKLANDIAntalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyede (2), System.String[]

8'İ TUTUKLANDI
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 8 şüpheli ise tutuklanma talebiyle çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Operasyon kapsamında daha öncekilerle birlikte tutuklananların sayısı 22'ye yükseldi.


Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:14 Kaynak: DHA
Antalya
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