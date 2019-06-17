Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyede (2)
1 saat önce
8'İ TUTUKLANDIAntalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:14 Kaynak: DHA
8'İ TUTUKLANDI
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 8 şüpheli ise tutuklanma talebiyle çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Operasyon kapsamında daha öncekilerle birlikte tutuklananların sayısı 22'ye yükseldi.
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