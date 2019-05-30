Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

1 saat önce

Adana'da otomobilin yakıt deposunda gizlenmiş halde 11 gram metamfetaminin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı, System.String[]
Adana'da otomobilin yakıt deposunda gizlenmiş halde 11 gram metamfetaminin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen ve sokakta uyuşturucu satan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekip, bu kapsamda yaptığı araştırmayla uyuşturucu madde bulunduğunu belirlediği bir otomobili merkez Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi'nde takibe alıp durdurdu. Araçta yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler Halil İbrahim Ç. (22), Uğur D. (23) ve Gökhan G. (24) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Halil İbrahim Ç. ve Uğur D. tutuklandı, Gökhan G. ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:45 Kaynak: İHA
Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sıcaklığın 47 dereceye ulaştığı Adana'da gençler serinlemek için Seyhan Nehri'ne atladı Polis ekiplerinden yayaya öncelik vermeyen sürücüye "empati" cezası Motorine indirim geldi ancak pompaya yansımayacak Adana'da DEAŞ operasyonu! Şafak vakti yakalandılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 11:17:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]