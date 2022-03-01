Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

01.03.2022 12:47
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonlarda E.B. isimli şüphelinin üst aramasında 830 gram esrar, 23 adet sentetik hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Diğer şüpheli Z.M.'nin yapılan üst aramasında ise 198,28 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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