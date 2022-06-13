Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak çalışma gerçekleştirdi. Odunpazarı ilçesinde yakalanan 2 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 79,56 gram bonzai, 6,88 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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