Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Avcılar ve Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim'de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Avcılar ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 6 kilo 15 gram eroin, 10 kilo 80 gram uyarıcı hap, 720 gram metamfetamin, 420 kutu sentetik ilaç, 2 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:29 - Kaynak: AA
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