Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
18.03.2021 16:26
Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda iki şüphelinin evlerinde yapılan aramada satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda iki şüphelinin evlerinde yapılan aramada satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Güzelhisar ve Umurlu mahallelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda H. İ. D. ile H. D. K. isimli şüphelilerin ikametinde yapılan aramada çok sayıda satışa hazır hale getirilmiş esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Yapılan soruşturma neticesinde şahısların birçok kişiye uyuşturucu sattığı tespit edildi. Adliyeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
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