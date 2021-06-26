Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Jandarma ekipleri, Akçapınar Mahallesi'ndeki zeytin bahçesi ve Aşağıçatma Mahallesi'ndeki mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 bin 623 kök Hint keneviri, 3 kilo kubar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda uyuşturucu üretimi ve ticareti yaptıkları öne sürülen F.A, M.A, A.Y. ve T.T.K. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. ve A.Y. tutuklandı. Psikolojik rahatsızlığı bulunan M.A'nın zorunlu tedavi için gözlem altına alınmasına, T.T.K'nin serbest bırakılmasına karar verildi.
Kaynak: AA
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