Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 zanlıdan 10'u tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 zanlıdan 10'u tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 zanlıdan 10'u tutuklandı

21 dakika önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4 gün önce düzenlenen operasyonun ardından 5 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 17'si adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri savcılık sorgusunun ardından salıverildi, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılanlardan 10'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 20 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 40 şüpheliye yönelik 25 Şubat'ta 41 adrese 500 polisle şafak vakti operasyon düzenlenmişti.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 15 zanlı yakalanmıştı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 zanlıdan 10'u tutuklandı

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:19 Kaynak: AA
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