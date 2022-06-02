Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edilecek - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edilecek

02.06.2022 13:29
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edilecek

Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 18'i serbest bırakılırken, 10'u ise adliyeye sevk edilecek.

Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 18'i serbest bırakılırken, 10'u ise adliyeye sevk edilecek.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde; Eskişehir, Bursa ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 28 şüpheli gözaltına alındı. 150 jandarma personeli ve Narkotik Köpek Timleri'nin katılımı ile şüphelilerin ev ve arabalarında yapılan aramalarda; 175 gram metamfetamin, 160 gram bonzai, 5 gram kokain, 171 adet sentetik uyuşturucu hap, 7 kök ekili kenevir bitkisi, 3 adet uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, 33 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 3 adet kuru-sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 31 adet mermi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet fişek, 4 adet pala, 6 adet sustalı ve kelebek tabir edilen bıçak ile 2 adet jop ve 19 adet cep telefonu ele geçirildi.

Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 28 şüpheliden 18'inin serbest bırakıldığı öğrenildi. Geriye kalan 10 şüphelinin ise tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edilecek - Son Dakika
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