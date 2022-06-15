Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

15.06.2022 17:10
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İl dışından kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, Tepebaşı ilçesinde durdurulan araçtaki O.Ö., O.S.İ ve S.D. isimli 3 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda, 732 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüphelilerin mahkemece tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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