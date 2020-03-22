Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 1'i kadın 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 1'i kadın 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesindeki Yeşilyurt ve Gülbahçesi mahallelerinde belirlediği adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 555 gram sentetik uyuşturucu, 9,77 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonda, şüpheliler Aysu T. (22), Cumhur A. (33) ve Emrah E. (32) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Cumhur A. ve Emrah E. tutuklandı, Aysu T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:48 Kaynak: AA

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