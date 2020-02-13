Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

16 dakika önce

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüten Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin belirlenen bir adrese düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu Fazleddin R, Abdulrahim S. ve Faisal K. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 755 gram eroin, 11 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde paketleme amaçlı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:19 Kaynak: AA
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