Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı ileri sürülen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Aktepe Mahallesi'nde bir otomobilde arama yapan ekipler, 100 gram eroin ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Y, H.Y. ve Suriyeli uyruklu M.S, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Hassa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:38 Kaynak: AA
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