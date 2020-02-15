Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest kaldı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest kaldı

14 dakika önce

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri savcılıktan 2'si de denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak salıverildi.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri savcılıktan 2'si de denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak salıverildi.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erkan U.(25), Ömer K.(34) ve Hasret U'nun(25) Konya'dan Karaman'a satmak için uyuşturucu madde getirecekleri bilgisini aldı.

Şüphelileri takibe alan ekipler, Kazımkarabekir ilçesinde zanlıların içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 310 adet uyuşturucu hap, 28.5 gram esrar maddesi ve 8 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer K savcılıktan, Erken U. ve Hasret U'da çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak salıverildi.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest kaldı

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:05 Kaynak: AA
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