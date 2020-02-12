Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa ile Yüreğir ilçesindeki Kazım Karabekir mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 kilo 148 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 820 lira ele geçirildi, F.Y. (48) ile H.K. (40) ve H.İ.D. (29) gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden H.K. ve H.İ.D. tutuklandı, F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:34 Kaynak: AA
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